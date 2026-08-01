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Спорт

В УЕФА больше не доверяют руководству ФИФА

УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА из-за идеи о продаже прав на ЧМ
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в официальном заявлении указал, что приветствует решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отказе от идеи продажи доли прав частным инвесторам на турниры под эгидой организации.

«Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — указано в публикации.

В УЕФА отметили, что в ближайшее время проведут анализ произошедшего и разработают план, который предотвратит повторение подобных инцидентов.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее был назван возможный дедлайн по решению о расширении ЧМ-2030 до 64 сборных.

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