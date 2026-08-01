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Спорт

«Галатасарай» договорился с лидером «Локомотива» Батраковым по личному контракту

Журналист Сабунджуоглу: «Галатасарай» договорился с Батраковым по контракту
Алексей Филиппов/РИА Новости

Турецкий «Галатасарай» достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Согласно его информации, турецкий клуб отправил «железнодорожникам» «официальное письмо о заинтересованности», после чего между клубами начались официальные переговоры.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В СМИ сообщалось, что Батраковым интересуется «ПСЖ», за который выступает другой россиянин Матвей Сафонов, однако трансфер в итоге не состоялся.

Ранее в «Локомотиве» не исключили ухода Батракова из команды.

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