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Спорт

Стало известно, поменяет ли ФФККР заявку на международный Гран-при

ФФККР решила не менять фигуристов на юниорском этапе Гран-при в Китае
Александр Вильф/РИА Новости

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняло решение не менять фигуристов на этапе международной юниорской серии Гран-при в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На этап отправятся одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, а также танцевальная пара Мария Фефелова — Артем Валов и спортивный дуэт Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

Этап состоится с 19 по 22 августа. Россиянам выделили по одной квоте в каждом виде: женское и мужское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Для российских фигуристов-юниоров это выступление на международной арене станет первым после бана.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Костылева заявила о своих травмах.

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