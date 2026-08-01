«Это невероятно»: назван возможный дедлайн по решению о расширении ЧМ-2030 до 64 сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных. Об этом рассказал репортер The Times Мартин Циглер на своей странице в социальной сети X, ссылающийся на документы организации.

«Последние новости. Это невероятно. ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа. Интересно, кто выиграет от этого больше всего… Может быть, частные инвесторы...» — указал он.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Формат, принятый Международной федерацией футбола (ФИФА), позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее ФИФА официально отказалась от проекта по продаже прав ЧМ.