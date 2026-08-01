ФИФА официально отказалась от проекта по продаже прав ЧМ

Президент ФИФА Инфантино подтвердил отказ от проекта по продаже доли прав на ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял решение отказаться от проекта о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект породил разногласия такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки, он более не отвечает изначально поставленной цели», — указал он.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривался фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены Союза европейский футбольных ассоциаций, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее появилась информация, что Инфантино может уйти в отставку с поста главы ФИФА.