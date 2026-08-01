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Спорт

Нурмагомедов защитил чемпионский титул, одолев американца

Боец Усман Нурмагомедов защитил чемпионский титул PFL
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боец Усман Нурмагомедов одержал победу над представителем США Арчи Колганом в главном поединке на турнире PFL, который состоялся в Нью-Йорке.

Бой завершился уже в первом раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут. На кону поединка стоят титул чемпиона промоушена, которым владеет Нурмагомедов. Таким образом, он провел успешную защиту пояса во второй раз подряд.

Теперь на счету Нурмагомедова 22 победы. Для Колгана это первое поражение в 16 боях.

Усман Нурмагомедов — родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова и двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47).

После этого, в феврале, Усман Нурмагомедов победил представителя Великобритании Альфи Дэвиса в титульном поединке на турнире в Дубае (ОАЭ). Россиянин применил удушающий прием в третьем раунде, завершив поединок нокаутом. Теперь на его счету 21 победа в 21 поединке в ММА.

Ранее Нурмагомедов намекнул на переход в UFC.

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