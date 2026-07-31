В «Локомотиве» не исключили ухода Батракова из команды

Вратарь и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин на YouTube-канале «Трибуна» не исключил того, что Алексей Батраков покинет команду.

«Для Алексея это большой шаг, поэтому мы все ждем, читаем новости. На самом деле, никто не спрашивает его в лоб. Ждем и понимаем, что это может как случиться, так и не случиться», — сказал Митрюшкин.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее легенда сборной России посоветовал Батракову уехать в Европу.