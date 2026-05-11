Российский боец UFC рассказал о страхе проводить титульный бой

Российский боец Александр Волков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на пресс-конференции в США заявил, что испытывает сильный страх перед возможным титульным боем в тяжелом весе.

«Мне так страшно драться за титул! Честно! Я не знаю, что я делаю в топ-2 рейтинга тяжелого веса. Я был в своей комнате и не хотел выходить. Я спрятался в туалете, и тренер не мог меня найти. Я почти пропустил автобус на арену», — сказал Волков.

В ночь на 10 мая на турнире UFC 328 Волков победил бразильца Валдо Кортес-Акосту. Российский боец одержал победу единогласным решением судей по итогам всех трех раундов — 30-27, 29-28, 29-28.

37-летний Александр Волков одержал 40 побед в ММА при 11 поражениях. В рейтинге тяжелого веса UFC он занимает вторую позицию. Его соперник Кортес-Акоста к моменту их боя выиграл 20 поединков, проиграв трижды, и подходил к встрече с Волковым на серии из трех побед подряд.

Главным событием вечера стал бой за титул UFC в среднем весе. Российский боец Хамзат Чимаев проводил первую защиту пояса против американца Шона Стрикленда. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Таким образом, американец стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Ранее Хамзат Чимаев попросил Шона Стрикленда о реванше.

 
