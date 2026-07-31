Стало известно, будет ли Россия бойкотировать чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Россия не будет бойкотировать чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы, несмотря на запрет на турнире российской символики, передает Sport24/

«Мы по-прежнему поедем и будем выступать, потому что это отборочный чемпионат Европы. Только через него можем попасть на ЧМ. О бойкоте даже речи быть не может. Много неожиданностей, но мы готовимся и будем бороться», — сказала Родионенко.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Позднее федерация заявила, что для ранее распределенных турниров может потребоваться временная гибкость из-за обязательных требований властей стран-хозяек.

Ранее European Gymnastics ратифицировала участие россиян в европейских соревнованиях с флагом и гимном.