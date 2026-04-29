Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Появились подробности о допинговом деле украинца Мудрика из «Челси»

Журналист Джейкобс: дело украинского игрока «Челси» Мудрика передано в CAS
Hannah McKay/Reuters

Дело украинского полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика по нарушению антидопинговых правил передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом написал журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Апелляция на решение Футбольной ассоциации была подана Мудриком 26 февраля. Стороны обмениваются письменными объяснениями. Дата слушаний пока не назначена», — указал он.

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

14 января стало известно, что Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу Мудрика, подробностей пока нет. Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Ранее появилась информация, что WADA проверит главу РУСАДА на тему сокрытия допинга на ОИ-2014.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!