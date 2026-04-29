Появились подробности о допинговом деле украинца Мудрика из «Челси»

Дело украинского полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика по нарушению антидопинговых правил передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом написал журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Апелляция на решение Футбольной ассоциации была подана Мудриком 26 февраля. Стороны обмениваются письменными объяснениями. Дата слушаний пока не назначена», — указал он.

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

14 января стало известно, что Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу Мудрика, подробностей пока нет. Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

