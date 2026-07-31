Недопуск России на чемпионат мира по хоккею не повлияет на возможное участие в Кубке мира

Россия имеет шанс сыграть на Кубке мира по хоккею 2028 года

Вице‑комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира по хоккею 2027 года не повлияет на возможное участие в Кубке мира-2028., передает Sport24.

«Решение IIHF не оказывает никакого влияния на возможное участие России на Кубке мира в 2028 году», — сказал Дэйли.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал унижением отстранение сборных России от ЧМ по хоккею.