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Спорт

Недопуск России на чемпионат мира по хоккею не повлияет на возможное участие в Кубке мира

Россия имеет шанс сыграть на Кубке мира по хоккею 2028 года
Алексей Даничев/РИА Новости

Вице‑комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира по хоккею 2027 года не повлияет на возможное участие в Кубке мира-2028., передает Sport24.

«Решение IIHF не оказывает никакого влияния на возможное участие России на Кубке мира в 2028 году», — сказал Дэйли.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал унижением отстранение сборных России от ЧМ по хоккею.

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