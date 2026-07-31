Недопуск России на чемпионат мира по хоккею не повлияет на возможное участие в Кубке мира

Вице‑комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира по хоккею 2027 года не повлияет на возможное участие в Кубке мира-2028., передает Sport24.
«Решение IIHF не оказывает никакого влияния на возможное участие России на Кубке мира в 2028 году», — сказал Дэйли.
30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.
7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.
Ранее Вячеслав Фетисов назвал унижением отстранение сборных России от ЧМ по хоккею.