«Унижение»: Фетисов о недопуске сборных России к ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал отстранение российских хоккейных сборных от чемпионатов мира сезона-2026/27 унижением великой державы. Его слова передает РИА Новости.

«Это издевательство над флагом и гимном, над великой историей и великой державой, которая подарила миру огромное количество выдающихся хоккеистов. Державой, которая создала тот хоккей, в который сегодня играют и в Национальной хоккейной лиге, и по всему миру. Я считаю, что это унижение», — сказал Фетисов.

30 июля Совет IIHF не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее в ФХР назвали несправедливым решение IIHF о недопуске российских хоккеистов.