«Конечно, не нужен»: почетный президент РФС о Дзюбе в «Спартаке»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что нападающий Артем Дзюба не нужен московскому «Спартаку». Его слова передает Rusfootball.info.

«Знаешь, жалко человека обижать. Ну, конечно, не нужен. Столько сделал для российского футбола, что сейчас продолжать не в его пользу. Время ушло», — сказал Колосков.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее в «Крыльях Советов» объяснили, почему не подписали Дзюбу.