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Спорт

Спортивный юрист заявил, что УЕФА может подать в суд на ФИФА

Юрист: УЕФА изучает возможность в судах заблокировать возможную сделку ФИФА
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил, что УЕФА может подать иск против ФИФА в связи с коммерческим проектом последней. Его слов приводит «Матч ТВ».

«Принцип независимости международных спортивных организаций, принцип автономии спорта, запрет вмешательства политики — эти вопросы могут рассматриваться международным спортивным арбитраже в Лозанне, апеллируя к монопольному сговору», — сказал Алексеев.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее Азиатская конфедерация футбола поддержала УЕФА в споре с ФИФА по реформе.

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