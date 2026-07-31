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Девушка Мбаппе намерена обратиться в суд из-за слухов

Девушка Мбаппе заявила о намерении подать в суд из-за слухов о ее личной жизни
Antonio Gutierrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса и девушка французского нападающего «Реала» Килиан Мбаппе Эстер Экспосито заявила в своих соцсетях о намерении обратиться в суд из-за ложных и клеветнических публикаций о ее личной жизни.

«В последние месяцы, и особенно в последние дни, в социальных сетях распространяются ложные и порочащие меня сообщения и заголовки, касающиеся моей личной жизни. Это абсурдные слухи, цель которых — опорочить отношения между двумя людьми и задеть мое достоинство. На этот раз я считаю необходимым положить этому конец и принять правовые меры в отношении виновных», — написала Экспосито.

Эстер Экспосито получила широкую известность после роли Карлы Росон в испанском молодежном сериале «Элита». Помимо актерской карьеры, она также занимается модельным бизнесом и является лицом нескольких испанских брендов.

Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с 2024 года. В завершившемся сезоне-2025/26 он провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.

Вместе с французским клубом футболист стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции с участием Мбаппе проиграла Англии со счетом 6:4.

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