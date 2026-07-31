«Скорость уже уходит»: в «Крыльях» объяснили, почему не подписали Дзюбу

В «Крыльях Советов» назвали Дзюбу слишком возрастным для клуба

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» заявил, что самарский клуб никогда всерьез не рассматривал подписание нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если бы Дзюба был так полезен, наверное, «Акрон» бы его сохранил. У возрастных игроков много минусов. Такие футболисты уже больше психологи для остальных. Но мы в будущем намерены делать акцент на молодежь, на людей, чтобы дальше двигаться вперед. Дзюбе уже куда двигаться? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением», — заявил Симонов.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее в «Факеле» ответили на вопрос про интерес к Дзюбе.