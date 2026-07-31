В Англии начнут отстранять футболистов минимум на 10 матчей за расизм

В Англии начнут отстранять игроков на 10 матчей за дискриминацию и расизм

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о введении минимальной дисквалификации на десять матчей за дискриминационные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба FA.

«В обновленных рекомендациях по санкциям теперь требуется, чтобы регулятивные комиссии применяли стандартную дисквалификацию минимум на десять матчей. Регулятивные комиссии могут назначить наказание строже стандартной десятиматчевой дисквалификации, если сочтут, что присутствуют значительные отягчающие обстоятельства», — сказано в заявлении организации.

Дисциплинарные органы могут также смягчить наказание, однако минимальный срок обычно не опускается ниже шести матчей. Длительное отстранение также грозит игрокам, признанным виновными в оскорблении чужих религий и убеждений, а также в уничижительных высказываниях о сексуальной ориентации или инвалидности.

На ЧМ-2026 сборная Англии заняла первое место в группе с Хорватией, Панамой и Ганой, в 1/16 финала обыграла ДР Конго (2:1), в 1/8 — Мексику (3:2), в 1/4 — Норвегию (2:1 в дополнительное время), а в полуфинале уступила Аргентине (1:2).

В матче за третье место англичане обыграли французов во главе с Килианом Мбаппе.

Ранее в Великобритании поддержали бойкот ЧМ со стороны УЕФА.