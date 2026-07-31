Чемпион UFC спас тонущего человека

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Шон Стрикленд спас мужчину, который начал тонуть после прыжка со скалы в воду, передает Yahoo Sports.

«Ты тонул. Мне пришлось прыгнуть туда и вытолкнуть твою маленькую задницу», — заявил Стрикленд мужчине позже.

Боец также признался, что сначала счел происходящее шуткой, но затем увидел уходящего под воду мужчину и немедленно бросился на помощь.

В мае Стрикленд одержал победу в титульном бою над Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

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