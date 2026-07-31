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Федерация футбола США поддержала КОНКАКАФ в несогласии с ФИФА

В США поддержали КОНКАКАФ в несогласии с коммерческим проектом ФИФА
Mark J Rebilas/Reuters

Федерация футбола США (US Soccer) поддержала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в отношении коммерческой инициативы Международной федерации футбола (ФИФА), передает пресс-служба организации.

«Федерация футбола США поддерживает КОНКАКАФ и ее членов», — сказано в сообщении.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержала идею бойкота, но осудила коммерческий проект ФИФА.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее в ФИФА ответили на критику коммерческого проекта.

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