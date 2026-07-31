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Умер чемпион мира в составе сборной Италии по футболу

Умер экс-футболист «Милана» и сборной Италии Барези
Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Франко Барези ушел из жизни в возрасте 66 лет после борьбы с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Объявить о потере человека, который олицетворял сердце и душу «Милана», невероятно тяжело. Мы потеряли Франко всего через несколько месяцев после его последнего публичного появления на переполненном стадионе «Сан-Сиро», на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Это было событие мирового масштаба, которое он помог сделать незабываемым», — сказано в сообщении миланского клуба.

Барези выступал за «Милан» с 1977 по 1997 год, провел 719 матчей, был капитаном с 1982 года, клуб закрепил за ним номер 6. Он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Суперкубок Италии, трижды Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, один раз Суперкубок УЕФА и дважды Межконтинентальный кубок.

За сборную Италии Барези стал чемпионом мира 1982 года, серебряным призером ЧМ-1994 и бронзовым ЧМ-1990. Всего он провел 81 матч. После карьеры работал в структуре «Милана» вице-президентом и техническим директором.

Ранее двукратный обладатель «Золотого мяча» скончался из-за рака.

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