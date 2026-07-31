Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Шнайдер обыграла Потапову и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову во втором круге хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу четвертой сеяной турнира Шнайдер.

В четвертьфинале Шнайдер встретится с другой россиянкой Людмилой Самсоновой.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Анна Калинская пробилась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.