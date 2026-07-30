Ассоциация европейских клубов поддерживает бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Ассоциация европейских клубов (European Football Clubs) поддержала решение УЕФА о бойкоте чемпионата мира. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

Организацию возглавляет президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который, по информации СМИ, рассматривается в качестве следующего главы ФИФА.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу.