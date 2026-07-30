Российская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Индонезии Джанис Тьен в матче второго круга турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Калинская вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Магдалена Френх (Польша).

27-летняя Анна Калинская занимает 20-ю строчку мирового рейтинга. На счету россиянки пока нет титулов WTA, а лучшие результаты на «шлемах» — четвертьфиналы Australian Open‑2024 и Roland Garros‑2026.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов вылетел с турнира в Мексике, проиграв 171-й ракетке.