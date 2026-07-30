«Считаем решение несправедливым»: ФХР о недопуске российских хоккеистов

Гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов назвал несправедливым и немотивированным решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских команд к чемпионатам мира 2027 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наша сторона настаивала на оценке рисков. Аргументы на уровне, что «в Германии живет много беженцев с Украины, поэтому высокий риск протестов». Еще были аргументы, что российская делегация включает в себя представителей правительства. У нас всегда ездили только игроки, тренеры, массажисты. В общем, такая немотивированная аргументация, без доказательств», — заявил Курбатов.

30 июля Совет IIHF не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал решение IIHF по России издевательством.