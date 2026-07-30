В РФС поддержали решение УЕФА бойкотировать турниры ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о бойкоте турниров ФИФА. Его слова передает «Чемпионат».

«Правильно, что Россия принимает в этом участие. Потому что это солидарное решение. Оно обосновано тем, что Инфантино принимает решения без какого-либо совета и консультаций с членами ФИФА. Этого не может быть», — заявил Колосков.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее была названа причина глобального конфликта в мировом футболе.