ФХР подаст иск в CAS на недопуск сборных России до ЧМ-2027

Федерация хоккея России (ФХР) подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских сборных до чемпионатов мира 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

«Федерация хоккея России обжалует в CAS решение IIHF о недопуске сборных команд нашей страны к участию в чемпионатах мира. ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру», — сказано в заявлении.

30 июля Совет IIHF принял решение не допускать россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее министр спорта РФ сообщил о судебных исках по возвращению российских хоккеистов.