«Чемпионат мира не продается»: УЕФА о бойкоте ЧМ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили объявленный бойкот турниров Международной федерации футбола (ФИФА) из-за планов продать коммерческие права на ЧМ частным инвесторам, передает пресс-служба организации.

«Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — сказано в заявлении.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее в ФИФА объяснили, почему план по продаже части ЧМ не навредит футболу.