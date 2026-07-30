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Спорт

В ФИФА объяснили, почему план по продаже части ЧМ не навредит футболу

В ФИФА выступили с пояснением плана по продаже части прав на ЧМ
РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) указала, что инвесторы, которые приобретут часть коммерческих прав на чемпионат мира, не будут иметь доступа к спортивным и нормативным вопросам. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Инвесторы будут владеть миноритарной, неконтролирующей долей в FFE, а не в ФИФА. У них не будет места в совете ФИФА, права голоса в конгрессе ФИФА и участия в принятии решений по таким вопросам, как формат, частота, расширение чемпионата мира по футболу, или любым другим спортивным или нормативным вопросам», — указано в публикации.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее появилась информация, что Инфантино скупает голоса стран за 40 млн долларов ради сделки по ЧМ.

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