Гуменник и Туктамышева вновь поделились совместным фото из США

Российский фигурист, чемпион страны Петр Гуменник на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал новое совместное фото с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой.

Пара вместе находится в США. Они часто постят в социальных сетях совместные фотографии.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина. Туктамышева в США работает.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу. Фигуристка — чемпионка мира и Европы.

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