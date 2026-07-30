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Названы шансы Украины добиться в CAS отмены решения МОК по России

Юрист Анцелиович: у НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК
Efrem Lukatsky/AP

у Национального олимпийского комитета Украины мало шансов добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Для того, чтобы оспорить данное решение, нужно быть заинтересованной стороной. Подоплеку данного вопроса и заинтересованность украинской стороны мы понимаем, но с юридической точки зрения приостановка членства ОКР была из-за того, что приняли четыре региональные спортивные организации», - -указала она.

О том, что Украина обратилась в CAS, стало известно 29 июля.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Украина призвала Израиль не допускать показ флага РФ на своей территории.

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