Арбитр, обвиняемый в получении взяток, защищается в суде с помощью ИИ

Арбитр Фисенко защищается в суде по делу о взятках при помощи ИИ

Арбитр Андрей Фисенко, обвиняемый в получении взяток за влияние на результаты матчей, защищается в суде с помощью ИИ. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza» со ссылкой на МВД.

Изначально — в ходе первоначального допроса — Фисенко признал свою вину, однако потом от этих показаний отказался.

«Однако впоследствии отказался от ранее данных сведений об обстоятельствах преступления. Выяснилось, что мужчина, желая избежать уголовной ответственности, при помощи искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в строгом соответствии с которой впоследствии изменил свои показания», — указано в публикации.

Фисенко проходит по уголовному делу, связанному с «Химками». Матч между «Аланией» и «Химками» состоялся в 2023 году в рамках Первой лиги. Тогда игра завершилась победой команды из Подмосковья со счетом 4:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фисенко, которого задержали на в начале марта 2026 года в аэропорту Москвы, ему грозит до семи лет лишения свободы, указывалось, что он получил 2 млн рублей.

Изначально он находился под подпиской о невыезде, однако из-за неоднократных нарушений судья был заключен под домашний арест.

Фисенко, которому 38 лет, работал почти на сотне матчей как в Первой лиге, так и в Кубке России. Назначения главным арбитром в Российской премьер-лиге он не получал и работал только в качестве VAR, AVAR и резервного судьи.

Ранее суд вынес решение по делу экс-гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров.