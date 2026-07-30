«Ослабли в 50 раз»: ситуацию в российском фехтовании назвали трагичной

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов критично оценил выступление национальной сборной на чемпионате мира в Гонконге. Его слова приводит ТАСС.

«Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел — впервые участвую в чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах», — указал он.

Сборная России на мировом первенстве выиграла всего одну золотую медаль, ее завоевал саблист Павел Граудынь.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступило в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее Граудынь высказался о своей победе на чемпионате мира.