Четверо юных хоккеистов госпитализированы после ДТП в Татарстане

Четверо юных хоккеистов были отправлены в больницу после ДТП в Татарстане

Четверо детей госпитализированы после ДТП с автобусом и иномаркой в Татарстане. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил представить Минздрава республики.

Пострадавшие — юные хоккеисты, которых перевозил автобус. По информации собеседника агентства, состояние пациентов средней тяжести, дети получили различные травмы – компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. По оценкам врачей угрозы жизни детей нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты.

Авария произошла 30 июля в Лаишевском районе Татарстана — иномарка влетела в автобус с детьми. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, который перевозил детскую хоккейную команду. В результате ДТП есть пострадавшие. На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыл реанимобиль. В результате произошедшего общественный транспорт вылетел в кювет, кроме того, иномарка получила серьезные повреждения.

На место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранителей. Проверка по данному факту взята на контроль.

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