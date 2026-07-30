Стал известен статус Сафонова в «ПСЖ» на фоне подписания нового вратаря

Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с вратарём итальянской «Пармы» Дзиону Судзуки. Об сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Санти Ауна.

Согласно опубликованной информации, итальянский клуб готов продать голкипера за €30 млн. За последние два сезона Судзуки провел 57 матчей в Серии А, а также успел сыграть 28 встреч за сборную Японии.

При этом, как указывается, покупка нового вратаря не повлияет на статус российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Ожидается, что он начнет сезон в статусе первого номера.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов вернулся в Париж для подготовки к новому сезону.