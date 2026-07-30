Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Спорт

«Мне было жаль его»: чемпион UFC Махачев о травме Макгрегора

Чемпион UFC Махачев признался, что ему было жаль Макгрегора из-за травмы
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что ему было жаль ирландца Конора Макгрегора из-за его поражения техническим нокаутом американцу Максу Холлоуэю. Его слова приводит Complex Sports.

«Честно говоря, мне было жаль Конора. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что всё закончилось именно так», — указал он.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года, тогда в бою с Дастином Порье он сломал ногу и был вынужден пропустить достаточно времени из-за восстановления после травмы. В MMA у Макгрегора 22 победы и шесть поражений, у Холлоуэя — 27 побед и девять проигранных боев.

Ранее Макгрегор назвал дату завершения карьеры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!