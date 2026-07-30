«Мне было жаль его»: чемпион UFC Махачев о травме Макгрегора

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что ему было жаль ирландца Конора Макгрегора из-за его поражения техническим нокаутом американцу Максу Холлоуэю. Его слова приводит Complex Sports.

«Честно говоря, мне было жаль Конора. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что всё закончилось именно так», — указал он.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года, тогда в бою с Дастином Порье он сломал ногу и был вынужден пропустить достаточно времени из-за восстановления после травмы. В MMA у Макгрегора 22 победы и шесть поражений, у Холлоуэя — 27 побед и девять проигранных боев.

Ранее Макгрегор назвал дату завершения карьеры.