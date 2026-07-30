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Названы главные фавориты ЧМ-2030

В ESPN назвали главных фаворитов чемпионата мира — 2030
Lee Smith/Action Images via Reuters

ESPN составил рейтинг команд, претендующих на победу на чемпионате мира 2030 года. Информация опубликована на ESPN издания.

В подготовке этого рейтинга участвовали 19 журналистов, которым предлагалось 15 сборных, первая из которых — это команда, претендующая на победу, а последняя — команда, способная удивить, но не выиграть.

На первой строчке оказалась Испания — действующий чемпион мира и Европы, ее на это место поставили 15 журналистов. На втором месте идет Франция, замыкает тройку Англия. Аргентина оказалась на седьмой позиции.

России в этом списке нет.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Формат, принятый Международной федерацией футбола (ФИФА), позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Ранее появилась информация, что Инфантино скупает голоса стран за 40 млн долларов ради сделки по ЧМ.

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