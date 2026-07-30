«Тени остаются позади»: Роналду выложил фото из отпуска

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X опубликовал фотографию из отпуска после чемпионата мира — 2026.

«Когда вы поворачиваетесь к солнцу, тени остаются позади вас», — подписал он кадр.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах. Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

На клубном уровне в прошлом сезоне Роналду сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 30 голов, а также отдал три результативные передачи.

Ранее тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду.