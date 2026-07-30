Теннисист Хачанов вылетел с турнира в Мексике, проиграв 171-й ракетке

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе, Мексика.

В матче второго тура его соперником был представитель Австралии Бернард Томич. Встреча, которая длилась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4.

Хачанов сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из четырёх. Томич подал навылет пять раз, совершил одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

Томич, занимающий 171-е место в рейтинге, попал в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. 33-летний австралиец вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с 2019 года.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка была дисквалифицирована почти на пять лет из-за ставок.