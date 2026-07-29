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Глава ФИФА ответил на критику проекта по продажи доли ЧМ

Инфантино ответил на критику проекта по продаже доли ЧМ частным инвесторам
Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на критику проекта, который подразумевает продажу доли чемпионата мира частным инвесторам. Его слова приводит RMC Sport.

«Прежде всего это возможность, а не обязанность. Это просто предложение, являющееся частью переговорного процесса», — указал он.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее появилась информация, что Инфантино скупает голоса стран за 40 млн долларов ради сделки по ЧМ.

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