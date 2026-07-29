Сборная России пропустит ЧЕ в Швейцарии из-за ошибки организаторов

Основная сборная России по маунтинбайку не сможет выступить на чемпионате Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов. Об этом сообщил главный тренер сборной России Николай Крутилин, его слова приводит пресс-служба Федерации велосипедного спорта России в Telegram-канале.

«Причина — бюрократическая накладка. Первоначальное приглашение от организаторов турнира содержало ошибки, и процесс исправления документов затянулся — к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены», — указал он.

Чемпионат и первенство Европы пройдут с 30 июля по 2 августа. При этом юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина на первенстве выступить смогут, они уже находятся в Швейцарии.

Маунтинбайк — вид велосипедного спорта, включающий езду на велосипеде по бездорожью, обычно по пересеченной местности с помощью специального оборудованного горного или гибридного дорожного велосипеда. Самостоятельным видом спорта маунтинбайк стал в 1940-х годах, а первый чемпионат прошел в 1950 году.

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