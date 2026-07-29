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«Црвена Звезда» с Тикнизяном разгромила соперника в Лиге чемпионов

«Црвена Звезда» обыграла «Ларн» и вышла в третий раунд квалификации ЛЧ
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Сербский «Црвена Звезда» обыграла клуб «Ларн» из Северной Ирландии во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершилась с результатом 5:0. Счет в матче открыл Александар Катаи уже на 3-й минуте игры, его ассистентом выступил Раде Крунич. Также в составе сербской команды отличились Марко Арнаутович, который оформил дубль, Лоизос Лоизу и Мухаммед Чам Сарачевич.

Российский футболист «Црвены» Наир Тикнизян, который пополнил состав клуба в 2025 году, результативными действиями не отличился. Он начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

Таким образом, сербская команда вышла в третий квалификационный раунд по сумме двух игр. Первая встреча, которая состоялась на стадионе североирландской команды, завершилась с результатом 4:0 в пользу сербов.

Для сербского клуба это противостояние первое в Лиге чемпионов сезона-2026/27, «Ларн» начал свой путь с первого квалификационного раунда, где одолел клуб «Тре Фиори» из Сан-Марино.

Ранее в отношении игрока сборной Аргентины открыли дело после финала ЧМ-2026.

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