«Црвена Звезда» с Тикнизяном разгромила соперника в Лиге чемпионов

«Црвена Звезда» обыграла «Ларн» и вышла в третий раунд квалификации ЛЧ

Сербский «Црвена Звезда» обыграла клуб «Ларн» из Северной Ирландии во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершилась с результатом 5:0. Счет в матче открыл Александар Катаи уже на 3-й минуте игры, его ассистентом выступил Раде Крунич. Также в составе сербской команды отличились Марко Арнаутович, который оформил дубль, Лоизос Лоизу и Мухаммед Чам Сарачевич.

Российский футболист «Црвены» Наир Тикнизян, который пополнил состав клуба в 2025 году, результативными действиями не отличился. Он начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

Таким образом, сербская команда вышла в третий квалификационный раунд по сумме двух игр. Первая встреча, которая состоялась на стадионе североирландской команды, завершилась с результатом 4:0 в пользу сербов.

Для сербского клуба это противостояние первое в Лиге чемпионов сезона-2026/27, «Ларн» начал свой путь с первого квалификационного раунда, где одолел клуб «Тре Фиори» из Сан-Марино.

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