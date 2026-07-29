Украинский чемпион ОИ дал совет Загитовой

Олимпийский чемпион 1992 года в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, высказался об открытии школы чемпионки ОИ Алины Загитовой и заявил об ответственности в работе тренером. Его слова приводит Sport24.

«Нужно научиться работать с маленькими детьми — пройти все уровни. Быть хорошим спортсменом не значит быть хорошим тренером. Нужно учиться не только теории в университете, но и на практике работать с начинающими фигуристами. Я бы пожелал ей пройти все ступени развития и стать хорошим тренером», — указал он.

В августе в Казани планируется открытие школы фигурного катания олимпийской чемпионки.. Говоря об этом, итальянский фигурист и хореограф Иван Ригини усомнился в тренерских способностях Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что титулов Загитовой недостаточно для того, чтобы работать с детьми.