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«Наркотическая зависимость»: украинец Усик о том, почему он не бросает бокс

Боксер Усик: спорт – это проблема, это как наркотическая зависимость
Andrew Couldridge/Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media раскрыл, почему он боится уходить из большого спорта.

«Деньги уже не работают, это только наследство. Спорт – это проблема, это как наркотическая зависимость. Сейчас я понимаю, что мне осталось максимум один-два года в большом спорте», — указал он.

24 мая 2026 года Усик одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена. По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Усик — действующий чемпион мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—2025), IBO (2021—н.в.), IBF (2021—2024, 2025—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018—2019) и дважды в тяжелом весе (2024, 2025).

Ранее Усик рассказал, будет ли он баллотироваться на пост президента Украины.

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