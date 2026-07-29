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Украина обжалует решение МОК по снятию санкций с России

НОК Украины подал апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав ОКР
Vitalii Vodolazskyi/Shutterstock/FOTODOM

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК Украины) начал в Спортивном арбитражном суде (CAS) процедуру обжалования решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР). Информация об этом опубликована на официальном сайте украинского НОК.

Согласно убеждению украинской стороны, восстановление ОКР противоречит Олимпийской хартии, устоявшейся практики CAS. Также, согласно заявлению НОК, не были учтены обстоятельства, из-за которых членство ОКР было приостановлено.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Украина призвала Израиль не допускать показ флага РФ на своей территории.

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