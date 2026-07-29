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Спорт

Украинский чемпион ОИ рассказал, чем Медведева превзошла Загитову

Петренко отметил хореографию как преимущество Медведевой перед Загитовой
РИА Новости

Украинский олимпийский чемпион Виктор Петренко назвал качества, в которых фигуристка Евгения Медведева обошла Алину Загитову. Его слова приводит Sport24.

«У Загитовой очень хорошая крутка и взрывная юркость в исполнении прыжков. Это давало преимущество, позволяло учить сложные комбинации. У Жени был выше уровень хореографии. Но на Олимпиаде решали судьи», — заявил Петренко.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала Загитову в споре с итальянским хореографом.

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