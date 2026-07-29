Украина призвала Израиль не допускать показ флага РФ на своей территории

Украинский посол Евгений Корнийчук в ходе переговоров с израильским министром Мики Зоаром заявил о необходимости запрета на использование российской государственной символики во время спортивных мероприятий в Израиле.

Корнийчук выразил возмущение решениями международных организаций, допустивших российских спортсменов к соревнованиям.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в Госдуме призвали не давать Литве право проводить международные турниры.