«Не имеет права продавать нашу игру»: экс-глава ФИФА об Инфантино и Трампе

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в соцсетях высказался о вреде для мирового футбола от близких отношений нынешнего главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

«Близкие отношения между главой ФИФА и президентом США достигли финансового измерения, которое наносит глубокий ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», — написал Блаттер.

28 июля стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает выделение управления турниром в отдельную компанию и продажу инвесторам примерно 20–30 процентов акций.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0.

Ранее УЕФА осудил ФИФА.