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Потапова обыграла именитую американку Уильямс на турнире в Вашингтоне

Потапова за 54 минуты обыграла Уильямс на турнире WTA в Вашингтоне
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Винус Уильямс в матче первого круга турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Потапова за матч выполнила два эйса и трижды ошиблась на подаче. Уильямс отметилась одним эйсом и двумя двойными ошибками.

Во втором круге Потапова сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

4 декабря 2025 года Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Уильямс семь раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде (пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США), 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012), три из которых она завоевала в паре с сестрой Сереной Уильямс, и одна серебряная (2016).

Ранее Анна Калинская обыграла экс-россиянку на старте турнира в Вашингтоне.

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