Названы две главные проблемы ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян назвал кадровые нюансы, которые необходимы для усиления московского ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».

«В ЦСКА хотелось бы видеть забивного нападающего. Уже давно. Также у них нет центрального защитника, способного начинать атаки, это сказывается на игре в нападении. Армейцам нужны центрфорвард и центральный защитник», — сказал Григорян.

В 1-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой».

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа. Калининградский клуб в тот же день сразится с другим столичным клубом — «Динамо».

Ранее в победе ЦСКА над «Балтикой» нашли неуверенность.