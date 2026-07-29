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Названы две главные проблемы ЦСКА

Тренер Григорян назвал две главные проблемы ЦСКА
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Александр Григорян назвал кадровые нюансы, которые необходимы для усиления московского ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».

«В ЦСКА хотелось бы видеть забивного нападающего. Уже давно. Также у них нет центрального защитника, способного начинать атаки, это сказывается на игре в нападении. Армейцам нужны центрфорвард и центральный защитник», — сказал Григорян.

В 1-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой».

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа. Калининградский клуб в тот же день сразится с другим столичным клубом — «Динамо».

Ранее в победе ЦСКА над «Балтикой» нашли неуверенность.

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