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В победе ЦСКА над «Балтикой» нашли неуверенность

Тренер Точилин: не могу сказать, что ЦСКА победил «Балтику» уверенно
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник «Динамо» и тренер Александр Точилин признался, что не считает, что московский ЦСКА победил калининградскую «Балтику» в первом туре чемпионата России с большим запасом. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я был на игре и не могу сказать, что ЦСКА победил «Балтику» уверенно. Меня больше удивила «Балтика», которая после быстрого гола села очень глубоко и 89 минут старалась удерживать счет. У ЦСКА же уровень игроков позволил добиться положительного результата», — указал он.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа. Калининградский клуб в тот же день сразится с другим столичным клубом — «Динамо».

Ранее ЦСКА объявил о подписании вратаря Максима Бориско из «Балтики».

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